Najwyższy dobowy bilans w Danii, lockdown na Ukrainie, walka z negowaniem pandemii w Hiszpanii

Europa jest obecnie drugą po Ameryce Łacińskiej i Karaibach najbardziej dotkniętą pandemią COVID-19 częścią świata. Do soboty w Europie zmarło 400 649 osób. Na kontynencie stwierdzono 17 606 370 infekcji SARS-CoV-2. W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach stwierdzono 444 026 zgonów i 12 825 500 przypadków zakażenia koronawirusem - podaje AFP.

W ciągu ostatnich siedmiu dni w Europie odnotowano 36 147 zgonów. To najwyższy bilans od wybuchu pandemii.

W sumie blisko dwie trzecie zmarłych z powodu COVID-19 przypada łącznie na Wielką Brytanię, Włochy, Francję, Hiszpanię i Rosję. Ogółem na świecie od początku pandemii zdiagnozowano blisko 61,6 mln zakażeń SARS-CoV-2 i 1,44 mln zgonów - wynika z opublikowanego w sobotę bilansu AFP. Najnowsze zestawienie amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa pokazuje, że na świecie zgłoszono ponad 61,7 mln przypadków, a co najmniej 1 445 541 osób zmarło.

Kolejka w Nicei. Od soboty we Francji ponownie otwarto sklepy PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Ponad 500 pacjentów na oddziałach intensywnej terapii w Portugalii

W Portugalii na oddziałach intensywnej terapii przebywa największa dotychczas liczba pacjentów z COVID-19. Z sobotniego komunikatu ministerstwa zdrowia wynika, że od piątku na OIOM-ach przybyło trzech nowych pacjentów, a ich łączna liczba wynosi 529. Resort zdrowia spodziewa się, że w najbliższych dniach nastąpi zmniejszenie liczby zakażeń, a także pacjentów leczących się w szpitalach. Do sobotniego wieczora było w tych placówkach 3155 zakażonych, czyli o 53 mniej niż w piątek.

Służby medyczne Portugalii wskazały, że pomiędzy piątkiem a sobotą liczba nowych zakażeń wzrosła w kraju o blisko 4900 do poziomu 290,7 tys. Odnotowały, że podczas ostatniej doby blisko 52 procent nowych zakażeń zanotowano na północy kraju. Zmarło 87 osób, co oznacza, że dzienna liczba zgonów wyraźnie wzrasta. To druga najwyższa dobowa liczba zgonów od wybuchu epidemii.