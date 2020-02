Jak o koronawirusie mówić w szkole? Lekcje o "Dżumie" i zadania z rozprzestrzeniania się epidemii

- Nie wydaje się możliwe, aby temat koronawirusa nie dotarł do dzieci – mówi Karolina Żelazowska, nauczycielka informatyki z Warszawy. Ona i inni nauczyciele szukają sposobów, by poruszając na lekcjach temat epidemii nie straszyć, ale edukować.

"Sytuacja w Wuhan jest tak świetnym tematem do dyskusji porównawczej na lekcjach, w trakcie których w szkole średniej omawia się ‘Dżumę’, że już mam ułożoną serię zajęć w klasach maturalnych i... nie mogę się doczekać końca ferii" - napisał na Twitterze Mateusz Kołodziej, polonista w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodnicznych w Tarnowie.

Zimowa przerwa w Małopolsce kończy się już po weekendzie. - I tak się właśnie złożyło, że na ferie zadałem uczniom przeczytanie "Dżumy" Alberta Camusa – mówi tvn24.pl nauczyciel. – Uczniowie są zainteresowani światem, a ja uważam, że przy omawianiu lektur trzeba szukać rzeczy nie tylko związanych z literaturą. Zacznę pewnie od rozmów o wyobcowaniu i uwięzieniu. Mieszkańcy Wuhan z pewnością nie są w dobrym stanie psychicznym, tak jak nie byli mieszkańcy książkowego Oranu. Będziemy mieli o czym rozmawiać - zapewnia.

Podobnie lekcje języka polskiego wyobraża sobie Karina Czarska, nauczycielka z II LO w Poznaniu. - Można rozmawiać z uczniami o dosłownych podobieństwach, ale "Dżuma" to też parabola. I myślę, że właśnie na tym niedosłownym poziomie rozmowa byłaby najciekawsza. To okazja do porównania między innymi schematów działania państw naznaczonych systemem autorytarnym.

Jej zdaniem informacje na temat Wuhan mogą też przydać się na lekcjach o komunikatach - o tym, jak są formułowane, przekazywane, skąd pochodzą, jaka jest intencja ich twórców. - Jeśli prześledzimy komunikaty na temat epidemii w Chinach, to będziemy mogli zaobserwować, jak ten przekaz, początkowo bardzo ograniczony, się zmieniał - zauważa Czarska. - To też okazja, żeby porozmawiać o tym, skąd wiemy, czy przekaz jest prawdziwy, jak weryfikować informacje. Liczę na dużą aktywność moich uczniów, zobaczymy, w jakim kierunku oni będą chcieli podążać. Czy zechcą rozmawiać głębiej o systemie zła, katalogu ludzkich zachowań w obliczu zagrożenia czy może np. o rodzaju bohaterstwa i humanitaryzmie - wylicza nauczycielka.

Epidemia koronawirusa Epidemia koronowirusa w Chinach | EPA/PAP Epidemia koronowirusa w Chinach | PAP/EPA Wirus przenosi się z człowieka na człowieka Wirus zbiera śmiertelne żniwo Epidemia koronowirusa w Chinach | Martin Divisek/EPA/PAP Epidemia koronowirusa w Chinach | Rungroj Yongrit/EPA/PAP Kontrola lekarska w samolocie w Chinach Globalne koncerny ograniczają delegacje do Chin Koronawirus przenosi się z człowieka na człowieka Wuhan, jedenastomilionowe miasto objęte kwarantanną Epidemia koronowirusa w Chinach | PAP/EPA Przypadki koronawirusa w kolejnych krajach Szpital w Wuhan | PAP/EPA Epidemia koronowirusa w Chinach | Ma Ping/PAP/EPA UE pomoże w ewakuacji unijnych obywateli z Chin w związku z epidemią | PAP/EPA Epidemia koronawirusa | Mladen Antonov/AFP/East News Na razie nie ma żadnego potwierdzonego przypadku koronawirusa w Polsce | Huang Zongzhi/Xinhua News/East New

Koronawirus a grypa hiszpanka

Ale epidemia koronawirusa jest tematem istotnym nie tylko dla polonistów. W szkole podstawowej Eureka w podwarszawskim Zalesiu Górnym uczniowie rozmawiali już o niej m.in. na biologii i fizyce. Na biologii dyskutowali o tym, jak rozprzestrzeniają się epidemie, porównywali koronawirusa z epidemią SARS i grypą hiszpańską. Uczyli się też, jak chronić się przed chorobami.

W Eurece fizyki uczy prof. Lech Mankiewicz, który wykorzystał temat chorób, by przećwiczyć z uczniami praktyczne zastosowanie algebry. Uczniowie obliczali, ile osób trzeba szczepić przy określonej szybkości rozprzestrzeniania się choroby, by zatrzymać epidemię.

Rozwiązywali na przykład takie zadanie: "Jako dyrektor/ka Państwowego Instytutu Chorób Zakaźnych otrzymałeś/aś dwa tygodnie temu pierwszy meldunek o zgłoszeniu przez jeden ze szpitali zakaźnych w jednej z metropolii pierwszych przypadków pięciu osób, które zgłosiły się do szpitala z objawami rzadkiej choroby zakaźnej. Jak wynika z literatury medycznej, okres od infekcji do wystąpienia objawów trwa około jednego tygodnia i niestety chorzy mogą w tym okresie zarażać inne osoby. Kolejny raport, przysłany po tygodniu, mówi o nowych 65 osobach przyjętych do szpitala z objawami tej choroby, a w Twojej skrzynce mailowej znalazłeś/aś przed chwilą kolejny raport, mówiący o aż 730 nowych zachorowaniach w ostatnim tygodniu. Dzwoni telefon. Zaniepokojona pani Premier zaprasza jutro na posiedzenie rządu, poświęcone sytuacji epidemiologicznej w tym mieście. Prosi, byś przygotował/a plan kampanii szczepień, w szczególności określiła procent populacji zamieszkałej w tym mieście i okolicach, która musi zostać zaszczepiona, aby zapobiec rozszerzaniu się epidemii oraz byś był/a przygotowany/a do odpowiedzi na pytania. Opisz w kilku zdaniach swoje planowane wystąpienie. Wyznacz z podanych danych jaki procent populacji należy wyszczepić, aby powstrzymać rozwój epidemii".

Lekcje z oswajania strachu

Karolina Żelazowska, nauczycielka informatyki w warszawskiej Akademii Dobrej Edukacji, przygotowała wiele tematów związanych z epidemią. - Nie wydaje się możliwe, aby temat koronawirusa nie dotarł do dzieci - mówi nauczycielka. - Złożoność tematu chorób zakaźnych nie powinna być powodem jego przemilczania. Brak wiedzy sprzyja emocjonalnemu, a nie racjonalnemu odbiorowi informacji o kolejnych zakażeniach, dlatego tak ważna jest rola szkoły – dodaje.

Czy uczniów interesuje w ogóle ta tematyka? - To świetne pytanie rozpoczynające zajęcia. Dlaczego tak? Dlaczego nie? Powinno nas interesować to, co uczniów interesuje. Co nie znaczy, że podejmujemy się w toku edukacji tylko tematów uznanych za atrakcyjne – dodaje Żelazowska. Proponuje, by zapytać uczniów, czy wiedzą coś o Wuhan i koronawirusie. Jak dobrze temat jest im znany i przede wszystkim z jakich źródeł czerpią wiedzę.

Żelazowska nie przypuszcza, by dzieci i młodzież dowiadywały się o wirusie z prasy, bo nie należą do grupy jej typowych czytelników. - Chętnie dowiedziałabym się, ile osób kojarzy sprawę wyłącznie "z internetu", rozumiejąc pod tym np. Facebooka oraz strony z memami, których jest już sporo - mówi nauczycielka.

Koronawirus 2019-nCoV PAP

Lekcja z memami i nagłówkami

Sama chętnie wykorzysta memy na zajęciach z informatyki, analizując je jako teksty kultury. - Być może zrobię to w duecie z nauczycielem języka polskiego albo nauczycielem przedmiotów artystycznych czy nauczycielem etyki - zastanawia się. - Dzięki nim można porozmawiać o tym, gdzie są granice określenia tego, co jest zabawne, a co śmiesznym być przestaje. Kiedy mem jest komentarzem rzeczywistości, a kiedy może wpływać na poglądy, także wzmacniając rasizm i ksenofobię - dodaje.

Jej zdaniem jako przykład uczniowie mogliby omówić np. zachowanie Joanny Jędrzejczyk, wielokrotnej mistrzyni w boksie tajskim. Zawodniczka na Instagramie zamieściła obrazek z Chinką Weili Zhang (panie zmierzą się w marcu w Las Vegas), na którym Jędrzejczyk ma założoną maskę gazową. Część internautów odebrała to jako nawiązanie do koronawirusa.

Zhang odpowiedziała Jędrzejczyk za pośrednictwem Instagrama. "Wyśmiewanie się z tragedii to oznaka braku charakteru. Ludzie umierają. Umierają czyiś ojcowie, czyjeś matki i czyjeś dzieci. Powiedz, co do mnie masz, jeśli to cię wzmocni, ale nie żartuj z tego, co się tutaj dzieje. Życzę Ci zdrowia do 7 marca. Do zobaczenia" – napisała Chinka. "Cześć mistrzyni, bardzo mi przykro, że poczułaś się urażona, ale nigdy nie naśmiewałabym się z ludzi chorych czy zarażonych wirusem. Po prostu żartowałam z tego mema stworzonego w internecie, więc dlatego go wrzuciłam" - tłumaczyła się Jędrzejczyk.

Wirus, drony i programowanie

- A co jeśli w internecie przeglądamy jedynie memy? Nieraz spotkałam się z sytuacją, w których treść memów była uznawana za informację, budując wiedzę o świecie i wpływając na przekonania – zauważa Żelazowska. – To prowadzi nas do zajęć z zakresu krytycznego odbioru informacji i weryfikacji źródeł w internetowych materiałach - dodaje.

Zdaniem Żelazowskiej informatyka świetnie nadaje się do omawiania działań interdyscyplinarnych. Wychodząc od tematu wirusa można porozmawiać o wykorzystaniu dronów do dystrybucji leków i pożywienia. - Dyskusja może poprzedzać działanie praktyczne, np. zaprogramowanie robota, którym mamy "dostarczyć szczepionki" - mówi Żelazowska.

Zdaniem Żelazowskiej takie podejście do tematu może pomóc w uniknięciu straszenia koronawirusem. - Unikniemy go, jeśli nie poprzestaniemy na niosących uproszczenia memach, na mrożących krew w żyłach tytułach tekstów publikowanych na portalach i udostępnianych na platformach społecznościowych. Wyobrażam sobie, że zajęcia wspierające krytyczny odbiór treści, ich selekcję i ocenę, może pozytywnie wpływać także na poziom wiedzy – podkreśla nauczycielka.

Justyna Suchecka

Źródło: tvn24.pl