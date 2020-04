Ponad połowa firm nie otrzymała wsparcia od państwa. "To często wyrok rynkowej śmierci"

- Ponad 40 proc. z przedsiębiorców – co wynika z naszych badań – skorzystało z pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej. Zarazem aż prawie 60 proc. ankietowanych zadeklarowało, że żadna forma wsparcia ich nie obejmuje - mówi cytowany w komunikacie prezes BCC Marek Goliszewski.

- Rządzący uczynili w elementarnym wymiarze to, czego od nich oczekiwaliśmy. Zauważmy, że do 2 tygodni o odpowiedź na pozytywne wnioski oczekuje 40 proc. badanych przez BCC. To często wyrok rynkowej śmierci lub łaski życia dla wielu z nich – dodaje.