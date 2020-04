Rusza nowy program dla maturzystów. "Zorganizowaliśmy wspólnotę na czas epidemii"

Projekt "Korki.tv" wystartuje 22 kwietnia. Od poniedziałku do piątku na antenie telewizji Metro będą emitowane ogólnodostępne dla uczniów szkół średnich lekcje. Wspólnie z programem będą mogli przygotowywać się do matury przez kolejne tygodnie.

Zajęcia emitowane będą od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:30 – 13:00, żeby nie kolidować z lekcjami prowadzonymi przez nauczycieli w ramach zdalnej edukacji realizowanej przez szkoły. Podzielone zostaną na trzy bloki przedmiotowe. Pierwszy, trwający od godz. 11:30 do 12:00, będzie poświęcony powtórzeniu i utrwaleniu zagadnień z matematyki, zaraz po nim, od godziny 12:00 do 12:30, dostępne będą głównie lekcje języka polskiego. W skład ostatniego bloku przedmiotowego, od godz. 12:30 do 13:00, wejdą biologia, chemia, historia lub język angielski. Powtórka audycji będzie emitowana następnego dnia o godzinie 9:00.