Przyłbice, maseczki i konsultacje z uczniami. "Ktoś może mi obiecać, że nic mi nie grozi?"

Ktoś może mi obiecać, że nic mi nie grozi?

Do klas ósmych w Warszawie uczęszcza ponad 12 tysięcy uczniów. Niemal 64 procent z nich zadeklarowało chęć wzięcia udziału w konsultacjach przygotowujących do egzaminu. Mogli spotykać się z nauczycielami indywidualnie lub w małych, maksymalnie 12-osobowych grupach. Jak dotąd na konsultacjach w warszawskich szkołach stawiło się niemal 25 procent uczniów.

Pozostali, jeśli korzystają z pomocy nauczycieli, to robią to zdalnie. "Zdecydowana większość, bo aż 4759 uczniów klas ósmych wybrała konsultacje on-line, z czego 2403 – grupowe, a 2356 – indywidualne" – czytamy w komunikacie ratusza.

Każda szkoła ma procedury

Szkoły przy organizacji konsultacji stosują się do wytycznych ministerstw edukacji i zdrowia. Same jednak opracowują swoje regulaminy.

"W drodze do i ze szkoły uczeń korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny. Przybyłemu na konsultacje uczniowi w punkcie sanitarnym w wejściu do placówki mierzona jest temperatura ciała. Uczeń przybywający na konsultacje w punkcie sanitarnym w wejściu do placówki dezynfekuje" – czytamy w wytycznych stołecznej podstawówki. Gdy dzieci wchodzą do szkoły, wpisują się do rejestru konsultacji – co ważne – własnym długopisem. Kurtki nie może zostawić w szatni, a z innymi dziećmi nie wolno wymieniać się podręcznikami czy zeszytami.