"Płacą i będą płacić wysoką cenę". Izraelskie lotnictwo uderzyło w Strefę Gazy

W Strefie Gazy w sobotę rano kontynuowane były walki między izraelską armią i bojownikami Hamasu. Jak przekazała ta sprawująca w Gazie władzę organizacja, w wyniku ataku izraelskiego lotnictwa zginęło co najmniej siedem osób. - Zaatakowali nas w nasze święto, zaatakowali naszą stolicę, wysłali rakiety na nasze miasta. Płacą i będą za to płacić wysoką cenę - mówił w piątek premier Izraela Benjamin Netanjahu.

- Zaatakowali nas w nasze święto [to jest w Dzień Jerozolimy, upamiętniający zjednoczenie miasta pod izraelskimi rządami po wojnie sześciodniowej w 1967 roku - przyp. red.], zaatakowali naszą stolicę, wysłali rakiety na nasze miasta. Płacą i będą za to płacić wysoką cenę - podkreślił Netanjahu, odnosząc się do działań Hamasu. - To jeszcze nie koniec. Zrobimy wszystko, by przywrócić bezpieczeństwo naszym miastom i obywatelom - zakończył izraelski premier.