"Wszyscy mieliśmy poczucie, że robimy coś absolutnie wyjątkowego"

- Odzew, który otrzymywałam w trakcie koncertu, był niesamowity. I to ma też odzwierciedlenie w pieniądzach. Udało się zebrać ponad cztery miliony złotych, a to nie jest jeszcze całkowita kwota, bo dojdą do tego jeszcze inne wpłaty, które były zadeklarowane w trakcie koncertu. Ponad milion złotych z esemesów. To jest coś niesamowitego, bo to świadczy o tym, że ponad milion osób chciało się włączyć w naszą akcję - mówiła dalej.