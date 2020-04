koncertdlabohaterów w Player.pl. Udało się zebrać cztery miliony złotych

Roksana Węgiel, Maryla Rodowicz, Sarsa, Patrycja Markowska, Kasia Stankiewicz, Enej i wiele innych gwiazd polskiej sceny muzycznej wzięło w sobotę wieczorem udział w akcji #koncerdlabohaterów. W trakcie wydarzenia zorganizowanego przez Player.pl zbierane były środki na wsparcie pracowników służby zdrowia. Udało się zebrać cztery miliony złotych.

Podczas koncertu, w którym artyści wzięli udział nie wychodząc z domów, trwała zbiórka na rzecz Fundacji TVN, która zgromadzone środki przekaże na walkę z epidemią COVID-19. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup niezwykle potrzebnych dzisiaj środków ochrony indywidualnej dla służb medycznych i ratunkowych: kombinezonów, maseczek, gogli, przyłbic, rękawic, czepków. Prośba o wsparcie finansowe kierowana była do firm, koncernów i wszystkich ludzi dobrej woli.

Akcję #koncertdlabohaterów można było wspierać na kilka sposobów: sms-owo, przelewam na konto Fundacji TVN oraz na Facebooku.

Rozpoczęła Viki Gabor

Jako pierwsza dla widzów Player.pl oraz TVN24 zaśpiewała Viki Gabor. Nastolatka wykonała utwór "Superhero", którym zwyciężyła w konkursie Eurowizji Junior w 2019 roku.

- To jest utwór o tym, że powinniśmy się wszyscy wspierać - zapowiedziała swój występ.

Fragment piosenki "Superhero" Viki Gabor w koncercie w Player.pl player.pl

Po młodej gwieździe swoje piosenki zaprezentowali m.in. Patrycja Markowska, Paweł Domagała czy Maryla Rodowicz.

Fragment występu Patrycji Markowskiej w player.pl #koncertdlabohaterow player.pl

Doktor Łukasz Rafał Paluch, który również pojawił się w Player.pl, podziękował za wsparcie, które otrzymują pracownicy ochrony zdrowia. - Brakuje nam cały czas sprzętu ochrony osobistej - przyznał. - Walczymy i mamy nadzieję, że uda nam się wygrać z epidemią - dodał.

Z biegiem czasu i kolejnymi występami artystów imponująco rosła kwota na koncie Fundacji TVN. Krótko po 21, godzinę po rozpoczęciu koncertu, prowadzący Marcin Prokop przekazał, że zebrane zostało już ponad półtora miliona złotych.

- Ludzie to doceniają, to widać - cieszyła prezes Fundacji TVN "Nie jesteś sam" Katarzyna Kolenda-Zaleska, podkreślając pracę, którą na co dzień wykonuje personel medyczny, walcząc o zdrowie i życie Polaków.

- Jestem wzruszona, kiedy słuchałam Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk", miałam łzy w oczach - mówiła.

Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" w Player.pl #koncertdlabohaterow player.pl

W kolejnych minutach na wirtualnej scenie rządzili m.in. Ania Karwan, Margaret, Adam Nowak, Igor Herbut czy inna nastoletnia gwiazda, również zwyciężczyni Eurowizji - Roksana Węgiel.

Fragment występu Roksany Węgiel w Player.pl #koncertdlabohaterow player.pl

Członek WHO Łukasz Durajski przyznał w trakcie koncertu, że "mamy intensywny czas". - Jest dużo obaw, które sami mamy przychodząc do pracy (…), ale to jest czas medycznej wojny - ocenił.

- Staramy się po prostu pomóc pacjentom. Chcemy być bohaterami dla was. Chcemy wam pomagać i chcemy być dla was cały czas - dodał.

Fragment występu Maryli Rodowicz w Player.pl #koncertdlabohaterow player.pl

Koncert dłuższy niż w pierwotnych planach

#koncertdlabohaterów rozpoczął się o godzinie 20 i pierwotnie potrwać miał do 23. Wielki odzew widzów i ogromny entuzjazm gwiazd polskiej muzyki sprawiły, że wydarzenie wyraźnie się wydłużyło. Prokop pożegnał widzów dopiero przed godziną pierwszą w nocy w niedzielę.

O północy na koncie Fundacji TVN było ponad 3,8 miliona złotych. Jak zaznaczyła Kolenda-Zaleska ponad milion z tej kwoty pochodziło z sms-ów. - To ważne, bo jedna wiadomość to złotówka, co oznacza, że razem z nami pomagało wiele ponad milion osób.

Fragment występu Igora Herbuta w Player.pl #koncertdlabohaterow player.pl

W momencie zakończenia koncertu licznik zbiórki wskazał cztery miliony złotych.

Do soboty w Polsce na COVID-19 zachorowało 3627 osób, z czego 79 zmarło.

pqv

Źródło: tvn24.pl, player.pl