Koncert "Razem z Ukrainą". Helena Krajewska z PAH: przepiękny pokaz solidarności

"Razem z Ukrainą" to był wspaniały koncert i przepiękny pokaz solidarności, empatii i tego, że można pomagać, a jednocześnie pokazywać godność ludzi, którym pomagamy - mówiła w TVN24 Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej. To właśnie do PAH trafi cały dochód z niedzielnego wydarzenia. - Cały czas napływają kolejne środki, które mogą zostać zebrane dzięki temu koncertowi. Zostaną wykorzystane do niesienia pomocy humanitarnej w Ukrainie i dla osób uciekających z Ukrainy - dodała Krajewska.

W niedzielę w łódzkiej Atlas Arenie odbył się wyjątkowy koncert charytatywny pod hasłem "Razem z Ukrainą". Na scenie wystąpili artyści zarówno z Polski, jak i Ukrainy. Cały dochód z niedzielnego przedsięwzięcia przeznaczony zostanie na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej, która prowadzi misję w Ukrainie od 2014 roku. Współprowadzący koncert Marcin Prokop poinformował, że w trakcie koncertu z samych SMS-ów zebrano 1 614 000 złotych.

Dodatkowo TVN Grupa Discovery przekazała około 850 tysięcy złotych dochodu ze specjalnego bloku reklamowego i 350 tysięcy ze sprzedaży biletów - cegiełek. Kasia Kieli, prezeska i dyrektorka zarządzająca Discovery EMEA poinformowała, że Discovery zdecydowało o wsparciu Polskiej Akcji Humanitarnej kolejną kwotą w wysokości pół miliona dolarów.

Razem z PAH pomóż Ukrainie przetrwać wojnę. Wpłać datek na: siepomaga.pl/pah-ukraina Join PAH and help Ukraine survive the war. Make a donation at: siepomaga.pl/en/pah-ukraina

Helena Krajewska z PAH: pomoc to nie jest sprint, to jest maraton

- To był wspaniały koncert i przepiękny pokaz solidarności, empatii i tego, że można pomagać, a jednocześnie pokazywać godność ludzi, którym pomagamy - mówiła w poniedziałek we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Zaznaczyła, że "cały czas napływają kolejne środki, które mogą zostać zebrane właśnie dzięki temu koncertowi". - Z pewnością zostaną wykorzystane do niesienia pomocy humanitarnej w Ukrainie i dla osób uciekających z Ukrainy - dodała.

"Razem z Ukrainą". Koncert polskich i ukraińskich artystów Koncert "Razem z Ukrainą" Koncert "Razem z Ukrainą" | TVN Koncert "Razem z Ukrainą" | TVN Koncert "Razem z Ukrainą". Amelka śpiewa ukraiński hymn | TVN Koncert "Razem z Ukrainą". Amelka śpiewa ukraiński hymn Koncert "Razem z Ukrainą" Koncert "Razem z Ukrainą". Tina Karol Koncert "Razem z Ukrainą" Koncert "Razem z Ukrainą". Prowadzący Alina Makarczuk i Marcin Prokop | TVN Koncert "Razem z Ukrainą". Ambasador Ukrainy w RP Andrij Deszczyca | TVN24 Andrzej Seweryn | TVN Andrzej Seweryn | TVN Koncert "Razem z Ukrainą" | TVN Koncert "Razem z Ukrainą" | Grzegorz Michałowski/PAP Koncert "Razem z Ukrainą" | Grzegorz Michałowski/PAP Koncert "Razem z Ukrainą" | Grzegorz Michałowski/PAP Koncert "Razem z Ukrainą" | Grzegorz Michałowski/PAP Koncert "Razem z Ukrainą" | TVN Koncert "Razem z Ukrainą" | TVN Koncert "Razem z Ukrainą". Dagmara Gregorowicz i Dana Vynnytska | TVN Koncert "Razem z Ukrainą". Stanisław Sojka i Vito Bambino | TVN Koncert "Razem z Ukrainą". Polskie i ukraińskie aktorki - Vanessa Aleksander, Eliza Eliza Rycembel, Daria Polunina, Anya Zalewskaya, Ekateryna Arkipova | TVN Koncert "Razem z Ukrainą" | TVN Koncert "Razem z Ukrainą". Krzysztof Zalewski i Daria Psekho | TVN Koncert "Razem z Ukrainą" | TVN Natalia Przybysz | TVN Anita Lipnicka | TVN Maja Komorowska | TVN Kuba Badach | TVN Koncert "Razem z Ukrainą". Ludmiła Smorodina | Grzegorz Michałowski/PAP Koncert "Razem z Ukrainą" | Grzegorz Michałowski/PAP Natalia Szroeder | TVN Koncert "Razem z Ukrainą" | TVN Koncert "Razem z Ukrainą" | TVN Koncert "Razem z Ukrainą" | TVN Kasia Kieli, prezeska i dyrektorka zarządzająca Discovery EMEA | TVN

Jak mówiła, "z jednej strony te środki zostaną wykorzystane na pomoc natychmiastową dla uchodźców i osób przemieszczających się wewnętrznie w Ukrainie, a także dla społeczności, które goszczą osoby uciekające z bardziej niebezpiecznych części kraju, na przykład we Lwowie". - Z drugiej strony wykorzystamy te środki także do odbudowy Ukrainy, do odbudowy życia społeczno-gospodarczego w samej Ukrainie. Będziemy mogli na przykład naprawić infrastrukturę wodno-sanitarną, naprawić szpitale, domy opieki, będziemy mogli też świadczyć pomoc psychospołeczną oraz wsparcie finansowe czy okołofinansowe. To są bardzo ważne środki na jeszcze ważniejsze potrzeby - podkreśliła Krajewska.

Przemówienie Kasi Kieli, prezes i dyrektor zarządzającej Discovery EMEA TVN

Przekonywała, że "pomoc to nie jest sprint, to jest maraton". - Nie możemy powiedzieć, kiedy zakończą się działania zbrojne, nie wiemy też, jak długo potrwa powrót osób do Ukrainy i odbudowywanie tego, co zniszczono na Ukrainie. Musimy się nastawić, że to nie będzie jeszcze tylko kilka tygodni, ale na przykład pół roku pomocy, tu, na miejscu - stwierdziła Krajewska.

Dodała, że "nie można się wypalić zbyt wcześnie, nie można rzucić zbyt wielu środków na samym początku, bo tej pomocy będzie potrzebowało wiele osób".

Autor:momo//now

Źródło: TVN24