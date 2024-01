Kto przed komisję ds. wyborów kopertowych? "Wiemy, że główną odpowiedzialność wziął na siebie Jarosław Kaczyński"

"Po raz pierwszy zostaną przesłuchane jakiekolwiek osoby na okoliczności nie tylko polityczne"

Zaznaczyła tu, że "nie został przesłuchany do tej pory nikt i nie powołano żadnych biegłych". - Więc to będzie też dodatkowa okazja, aby prokuratura mogła wykorzystać te wszystkie okoliczności, które zostaną ujawnione przez komisję, do tych śledztw, które kiedyś zostały bądź umorzone, czy też wydawano w nich decyzję o odmowie wszczęcia postępowań - mówiła.

Kaczyński w maju 2021, komentując dla tygodnika "Sieci" sprawę wyborów kopertowych przyznał, że była to jego "osobista decyzja, by spróbować skorzystać z doświadczenia bawarskiego i kanadyjskiego w organizacji takich głosowań".

Wspomniała dalej, że wśród członków komisji znalazł się Mariusz Krystian, poseł klubu PiS, w przeszłości wójt gminy Spytkowice, który był jednym z samorządowców, którzy przekazali Poczcie Polskiej dane wyborców. Przypomniała przy tym, że "członkiem komisji śledczej nie może być osoba, co do której zachodzą okoliczności, które budzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności w danej sprawie".