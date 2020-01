Komisja Europejska "weźmie pod uwagę" opinię Komisji Weneckiej

"Przyjąłem do wiadomości, że Komisja Wenecka wydała dziś pilną opinię w sprawie nowelizacji z grudnia 2019 roku. Zaleca, aby nie przyjmować tej nowelizacji. Komisja Europejska weźmie to pod uwagę" - napisał Didier Reynders.

Komisja Wenecka: nowelizacja ustaw sądowych może być postrzegana jako dalsze podważanie niezależności sądownictwa

Czym jest Komisja Wenecka?

Komisja Wenecka to skrótowa nazwa Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo. Jest to organ doradczy Rady Europy do spraw prawa konstytucyjnego, powołany w 1990 roku w związku z upadkiem komunizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po to, by pomóc im w demokratycznych przemianach.