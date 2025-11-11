Napoleon, "układ okrągłostołowy" i cenna kolekcja. Waldemar Łysiak odznaczony Orderem Orła Białego

Logo strona główna
Najnowsze

Waldemar Łysiak odznaczony Orderem Orła Białego
Waldemar Łysiak otrzymał Order Orła Białego
TVN24
Waldemar Łysiak został odznaczony przez prezydenta Karola Nawrockiego najwyższym orderem Rzeczypospolitej. Pisarz, autor wielu książek o tematyce napoleońskiej, sztuce i polityce został doceniony m.in. za zasługi dla kultury polskiej.

W Dzień Niepodległości odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przez prezydenta Karola Nawrockiego. Głowa państwa odznaczyła Orderem Orła Białego polsko-białoruskiego dziennikarza Andrzeja Poczobuta, przebywającego obecnie w więzieniu na Białorusi, oraz pisarza Waldemara Łysiaka.

Łysiak został odznaczony Orderem Orła Białego "w uznaniu znamienitych zasług dla kultury polskiej, za wybitne dokonania w działalności literackiej i publicystycznej". Mówiąc o Łysiaku prezydent Nawrocki ocenił, że pisarz "przez kolejne dekady stał się wzorem intelektualnej suwerenności, intelektualnego zmysłu". - To, co dał mojemu pokoleniu pan Waldemar Łysiak, to też wielka miłość do historii - mówił prezydent. - Polska dziękuje za sprawą Orderu Orła Białego za wszystko, co jako publicysta, autor książek, wielki erudyta, znawca sztuki i kultury zrobił pan, panie Waldemarze, dla Rzeczpospolitej Polskiej - zaznaczył.

Polska
Kim jest Waldemar Łysiak

Urodził się 8 marca 1944 roku w Warszawie. Jego ojcem był inżynier Stanisław Łysiak, a matką Wiktoria z Kowalewskich. Uczył się w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Warszawie, a w 1963 roku rozpoczął studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Po 5 latach uzyskał dyplom inżyniera architekta ze specjalizacją w zakresie konserwacji zabytków. W 1965 roku ożenił się z Zofią Poisel, z którą ma troje dzieci. Jego syn, Tomasz, został dziennikarzem, publicystą, scenarzystą i aktorem.

Łysiak w 1968 roku rozpoczął pracę w Polskich Pracowniach Konserwacji Zabytków, uznał jednak, że chce się dalej kształcić. W latach 1970-1972 studiował na Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Rzymskiego, a w latach 1970-1973 studiował też w Międzynarodowym Centrum Studiów nad Ochroną i Konserwacją Zabytków w Rzymie. W 1977 roku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej obronił pracę doktorską pod tytułem "Doktryna fortyfikacyjna Napoleona". Na tym samym wydziale wykładał także historię kultury i cywilizacji.

Łysiak zadebiutował w 1974 roku powieścią pod tytułem "Kolebka". Została ona bardzo dobrze przyjęta przez krytyków, nagrodzono ją również w konkursie z okazji 50-lecia Związku Literatów Polskich i 25-lecia PRL. Jeszcze w tym samym roku, kiedy Łysiak wrócił ze studiów z Włoch, napisał esej o mieście Orvieto, który wszedł w skład "Zbioru esejów o kulturze włoskiej".

Twórczość Łysiaka. Historia, Napoleon, kryminały, fantastyka i publicystyka

W książkach i artykułach bardzo często poruszał tematykę napoleońską. W 1976 roku ukazała się jego "Szuańska ballada", w której osią fabuły Łysiak uczynił historię konfliktu pomiędzy Napoleonem Bonaparte a Georges'em Cadoudalem. Tematyka napoleońska obecna jest również w takich książkach, jak "Francuska ścieżka" z 1976 roku, "Empirowy pasjans" z 1977 roku, "Cesarski poker" z 1978 roku oraz "Szachista" z 1980 roku.

Książki Łysiaka są różnorodne gatunkowo. Tworzył powieści historyczne i kryminalne, opowiadania fantastycznonaukowe, a także pozycje sensacyjne, biografie oraz autobiografie. Jest również autorem książek poświęconych polityce. W swoich powieściach i felietonach nie bał się krytykować ważnych osobistości.

Pytany w 2010 roku przez "Rzeczpospolitą" o dużą liczbę książek, która wyszła spod jego pióra, odparł: - "To wygląda na wielki przerób, ale naprawdę takim nie jest. (...) To wcale nie jest tak, że mam dużą łatwość pisania. Ja pisaniu poświęcam dużo czasu, a to coś zupełnie innego" - mówił wówczas. 

Waldemar Łysiak i prawicowe media

W latach 2013-2020 Łysiak współpracował jako felietonista z tygodnikiem "Do Rzeczy", w przeszłości publikował także m.in. w "Najwyższym Czasie", 'Gazecie Polskiej" i "Niezależnej Gazecie Polskiej". Od 2011 roku jego felietony ukazywały się w tygodniku "Uważam Rze. Inaczej pisane".

Jego poglądy budzą kontrowersje, a on sam mówił w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" w 2010 roku, że jest za nie "flekowany" przez "Salon". - Z mojego punktu widzenia cała III Rzeczpospolita stoi na głowie od samego początku, od 20 lat. Z tej prostej przyczyny, że zbudowana została przez układ okrągłostołowy, bardzo nieczysty" - twierdził w wywiadzie. - "O takich opiniach jak moje mówi się często 'oszołomstwo', 'spiskowa teoria dziejów' i opowiada, że prawda o zaraniu III RP leży gdzieś pośrodku. Otóż nie, ktoś ładnie powiedział, że prawda nie leży pośrodku, tylko leży tam, gdzie leży" - twierdził wówczas.

Waldemar Łysiak prywatnie

Prywatnie Łysiak uwielbia unikatowe książki, które gromadzi w swojej domowej bibliotece. - Jestem dumnym posiadaczem rękopisu wiersza Norwida "Poezja". Pełnego rękopisu, wielozwrotkowego. To jest jeden z największych nabytków w moim prywatnym zbiorze cymeliów. Naturalnie numerem jeden był i będzie, jedyny jaki istnieje na świecie, egzemplarz "Trenów" Jana Kochanowskiego z pierwszego wydania, z 1580 roku. Ale zaraz w następnej kolejności jest właśnie ten rękopis Norwida" - powiedział Łysiak w rozmowie z PAP w 2020 roku. 

W archiwum "Przekroju" można znaleźć wypełnioną przez Łysiaka ankietę personalną z numeru 1887 (1981 rok). Tam w rubryce posiadane odznaczenia, czytamy: "Order kwaśnego uśmiechu". Pisarz był tam pytany m.in. o największy popełniony lapsus językowy. "W kwietniu 1980. Podczas mojej pierwszej rozmowy z Janem Pawłem II w Watykanie z wrażenia powitałem Go mówiąc: proszę księdza (potem żartowano sobie tam, że Łysiak zwraca się do papieża per "proszę księdza"). Zostało mi darowane" - czytamy.

Order Orła Białego

Według strony prezydent.pl Order Orła Białego to najwyższy order Rzeczypospolitej, ustanowiony w 1705 roku, reaktywowany w 1921 roku. Nadawany jest za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny, najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych.

pb//am

PAP, tvn24.pl

PAP/Radek Pietruszka

Polska Karol Nawrocki
