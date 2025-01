Kim jest "czerwona hołota"? Nawrocki mówi o "historycznej tradycji"

czytaj dalej

Ukraińskie drony "próbowały zaatakować" infrastrukturę rurociągu Turecki Potok - ogłosił resort obrony w Moskwie. Rosja eksportuje nim gaz, który trafia przez Turcję do Węgier. 1 stycznia tego roku Ukraina wstrzymała tranzyt rosyjskiego gazu przez swoje terytorium. Jak odnotował niezależny rosyjskojęzyczny portal The Moscow Times, Turecki Potok jest obecnie "ostatnim rurociągiem tłoczącym rosyjski gaz do Europy".