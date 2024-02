Alkoholowa impreza urzędników w mauzoleum. Śledczy stawiają zarzuty, ale w sprawie nagrania

Urzędnicy się bawili, zarzut usłyszał ochroniarz

Ale jeszcze przed złożeniem rezygnacji we wrześniu ubiegłego roku Tadeusz Sikora złożył do prokuratury zawiadomienie dotyczące "nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych z monitoringu wizyjnego" i przekazania tego nagrania nieokreślonej liczbie osób oraz umieszczenie go w mediach społecznościowych.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Skarżysku-Kamiennej. Zarzut postawiła mężczyźnie, który pracował wówczas w mauzoleum jako ochroniarz i był świadkiem zakrapianej alkoholem imprezy - przez kamery monitoringu zamieszczone w budynku mauzoleum obserwował to, co się wówczas tam działo.

1. Kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. 2. Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych przetwarzanych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.

- Jego wątpliwość wzbudził fakt, że te cztery osoby pozostały po pracy i że było to towarzyskie spotkanie. Nie chciał podejmować żadnych interwencji ponieważ nie czuł się do tego uprawniony. Uznał, że na wszelki wypadek zgra nagranie z monitoringu, nie przewidując co dalej się z tym stanie. Takie wyjaśnienia przedstawił, a że były one racjonalne w naszej ocenie, wystąpiliśmy do sądu o warunkowe umorzenie wnosząc o wyznaczenie okresu próby na dwa lata i wpłatę na rzecz funduszu pokrzywdzonych kwoty tysiąca złotych - przekazał nam prokurator Tomasz Rurarz.