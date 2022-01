Protesty w Kazachstanie. Echo Moskwy: Nazarbajew gotowy do opuszczenia kraju

czytaj dalej

"Bezpośrednim źródłem protestów w Kazachstanie stały się noworoczne podwyżki cen szeregu produktów" - napisał na Twitterze Arkadiusz Legieć, analityk do spraw Kaukazu i Azji Centralnej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Gwałtowne manifestacje doprowadziły do dymisji rządu. W największym mieście kraju, Ałmaty, protestujący wtargnęli do ratusza i dawnej rezydencji prezydenckiej.