Myli okna w koszu na wysokości szóstego piętra, gdy zapalił się podnośnik

Sobota jest 486. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Odziały Grupy Wagnera są około 300 kilometrów od Moskwy. W drodze zostały ostrzelane przez rosyjską artylerię i helikoptery - przekazał szef najemniczej formacji Jewgienij Prigożyn. Źródło w ukraińskich źródłach specjalnych powiedziało portalowi Ukraińska Prawda, że Władimir Putin opuszcza Moskwę i "wiozą go na Wajdał", czyli do jego rezydencji w obwodzie nowogrodzkim. Doradca Wołodymyra Zełenskiego przekazał, że samolot Putina wyleciał z Moskwy w kierunku Petersburga. Według niemieckiego "Spiegla", wyprzedane zostały wszystkie bilety na samoloty z Moskwy do krajów ościennych przyjmujących rosyjskie maszyny. Wcześniej źródło agencji Reutera powiadomiło, że wagnerowcy przejęli kontrolę nad obiektami wojskowymi już nie tylko w Rostowie nad Donem na południu kraju, ale też w Woroneżu - około 500 km od Moskwy. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.