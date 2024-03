Zerwali. Monika chciała wrócić do domu. Marusz P. wsiadł z nią do samochodu. Wcześniej poprosił znajomego o wykopanie głębokiego dołu. Kobieta była poszukiwana kilka miesięcy. Policjanci najpierw znaleźli jej auto, zatopione w stawie, potem odkopali ciało. Biegli nie byli w stanie ustalić przyczyny śmierci. Kobieta została pobita młotkiem, ale mogła jeszcze żyć, gdy zasypywano ją piaskiem. P. został skazany na dożywocie.

Odrzucone wnioski dowodowe obrony

Zabił, bo chciała odejść

Zerwała z Mariuszem P. i chciała wrócić do domu

Jak ustalili śledczy, na kilka dni przed zabójstwem, 4 lub 5 lipca, Mariusz P. poprosił Pawła B. o wykopanie koparką dużego dołu na jego działce w Porębie. 9 lipca, po przyjeździe z Moniką W.-S. na miejsce, zadał jej co najmniej 11 uderzeń młotkiem w głowę i wrzucił ją do dołu. Potem polecił Pawłowi B. zasypanie dołu ziemią i poprosił go o pozbycie się auta Moniki. 10 lipca B. zamalował tylną klapę i numer VIN oraz wspólnie z Łukaszem W. zatopił pojazd w zbiorniku w Zawierciu, do którego wrzucił też tablice rejestracyjne.