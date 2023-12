Wracał z meczu, zabił piłkarza, nagrały go kamery. Kibice zaprzeczyli w sądzie, że to był oskarżony o zabójstwo

Mężczyzna w kapeluszu i z bananem w ręce

W poniedziałek zeznawali dwaj kibice Konrad K. i Daniel D., którzy znali skazanego Dariusza N. i feralnego dnia byli na meczu w Olsztynie. Około piątej nad ranem wysiedli z pociągu powrotnego w Katowicach. Tam nagrały ich kamery monitoringu. Najpierw na dworcu, potem na ulicy 3 Maja, gdzie doszło do śmiertelnej bójki, wreszcie na placu Wolności, gdzie wsiedli do taksówki.

Czy Dariusz N. był na meczu w Olsztynie

- On nie mógł z nami jechać na mecz do Olsztyna, bo był wykluczony z grona kibiców od wielu lat – mówił o N. w sądzie Konrad K. .

Za co N. miał być wykluczony? - Poszedł na współpracę z policją – wyjaśnił K. – Wiem, że na tym meczu go nie było, ani w pociągu go nie było, ani w jedną ani w drugą stronę – zapewniał w sądzie.

Podobnie mówił Daniel D. – N. był odsunięty od grupy kibiców. Nie było go na meczu w Olsztynie ani w pociągu. Nie mógł zresztą być wtedy na meczach, bo obowiązywał go zakaz stadionowy. Nie przypominam sobie, żeby ktoś jeździł na mecze dla towarzystwa z takim zakazem – zeznał D.

Konrad K. poszedł prosto. Gdy na 3 Maja zaczęła się szarpanina, poszedł zobaczyć, co się dzieje. Następnego dnia policja zatrzymała go w jednym z katowickich hoteli. – Powiedzieli mi, że zostałem nagrany jako ten, który nożem zabił Dominika K. Wmawiali mi, że go zabiłem. „Ty go zabiłeś, będziesz siedział 25 lat w więźniu, jesteś skończony”. Najbardziej jest mi przykro, że powiedzieli mojej mamie, chorej na serce, że jestem mordercą. Wylądowała w szpitalu – mówił Konrad K. Twierdzi, że dostał od policji zarzuty zabójstwa na kartce, którą podarł.