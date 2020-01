Kancelaria Senatu nie znalazła pisma Karczewskiego

W archiwum Kancelarii Senatu nie ma dokumentu, w którym Stanisław Karczewski informowałby o zamiarze podjęcia dodatkowego zajęcia – wynika z pisma szefa tej instytucji. To odpowiedź na pytania posłów Koalicji Obywatelskiej, nawiązujących do publikacji portalu tvn24.pl na temat pracy Karczewskiego na płatnych dyżurach w czasie bezpłatnego urlopu w tym samym szpitalu.

Bogdan Borusewicz: nie ma zgód ustnych

- Sytuacja jest sformalizowana – nie ma zgód ustnych – podkreślił wicemarszałek Senatu. - Jest zasada, że jeśli ktoś pracuje poza Senatem, to otrzymuje uposażenie uzupełniające, jeśli zarabia mniej. Jeśli zarabia tyle samo albo więcej, to nie dostaje uposażenia – dodał.

Poseł PO: Prawdopodobnie wyłudził uposażenie senatorskie

Karczewski: podjąłem decyzję o złożeniu pozwów do sądu przeciwko posłom KO

Karczewski: było to zgodne z przepisami prawa

Już po publikacji Karczewski podkreślał w rozmowie z reporterem TVN24, że ma "wielką satysfakcję" z pracy, którą wtedy wykonywał w czasie bezpłatnego urlopu. - W tym czasie uratowałem życie bardzo wielu osobom. Pracowałem bardzo ciężko i nie mam nic sobie do zarzucenia. Było to zgodne z przepisami prawa - podkreślił Karczewski. Tłumaczył, że jest ordynatorem, a "nie wykonywał pracy związanej z ordynowaniem". - Pracowałem na dyżurze. To tak, jakby dziennikarz wziął urlop bezpłatny i od czasu do czasu napisał jakiś artykuł do gazety. Tak sobie to wyobrażam - mówił.