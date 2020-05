Kanadyjski wywiad: zwiększone ryzyko zagranicznego zaangażowania i szpiegostwa

"Mogą próbować pozyskiwać informacje o działaniach związanych z COVID-19"

Tymczasem pandemia koronawirusa stała się dla Kanadyjczyków czasem wzrostu zaufania do lekarzy i naukowców. Coroczne badanie zaufania Kanadyjczyków do różnych instytucji prowadzone przez firmę Proof Strategies wskazało, że w maju zaufanie Kanadyjczyków do lekarzy wzrosło do 87 procent (z 76 procent w styczniu), a zaufanie do naukowców wzrosło do 82 procent (z 70 procent w styczniu). Rząd Kanady i rządy prowincji stale podkreślają, że podejmowane w kraju decyzje mają za podstawę naukę i zalecenia lekarskie.