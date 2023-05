Śmierć ośmioletniego Kamila. "W Polsce nikt nie stoi po stronie dziecka"

czytaj dalej

To nie była okrutna zbrodnia w ciemnej uliczce. To była zbrodnia dokonywana na raty przez najbliższe osoby. To była zbrodnia publiczna - powiedział w "Tak jest" w TVN24 pedagog resocjalizacyjny profesor Marek Konopczyński, komentując śmierć ośmioletniego Kamila z Częstochowy. - Kiedy dowiedziałem się o tej strasznej tragedii, to zapłakałem. To chyba my, specjaliści, dorośli zawiedliśmy - ocenił Tomasz Bilicki, nauczyciel i psychoterapeuta.