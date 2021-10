Były sojusznik Gowina, dziś w Partii Republikańskiej. Kim jest Kamil Bortniczuk, który pokieruje resortem sportu i turystyki

czytaj dalej

Kobieta przechodząca ulicą Odrzańską we Wrocławiu spotkała błąkającą się samotnie małą dziewczynkę, ubraną nieadekwatnie do pogody. Dziecko było przestraszone, nic nie mówiło, trafiło do szpitala. Policjanci opublikowali zdjęcie dziewczynki i prosili o pomoc w odszukaniu jej opiekunów prawnych. Niedługo potem okazało się, że matka dziewczynki miała ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Kobieta usłyszała zarzuty w związku z narażeniem dziecka na niebezpieczeństwo.