Nie żyje Józef Gruszka. Wieloletni poseł i działacz PSL miał 73 lata

Pół wieku w polityce

W 1972 r. wstąpił do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Później był wiceprezesem, a potem prezesem zarządu wojewódzkiego PSL w Kaliszu. W 1993 i 1997 r. wybrano go do Sejmu z listy tej partii. Był radnym sejmiku wielkopolskiego I kadencji i jego przewodniczącym. W wyborach parlamentarnych w 2001 roku po raz trzeci został wybrany posłem na Sejm, kandydując w okręgu kaliskim. Otrzymał 10 619 głosów.