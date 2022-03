Całe przemówienie Joe Bidena na Zamku Królewskim w Warszawie

- "Nie lękajcie się", były to pierwsze słowa pierwszego publicznego wystąpienia papieża po jego wyborze w październiku 1979 roku. Te słowa zdefiniowały pontyfikat Jana Pawła II. Te słowa odmieniły świat - mówił prezydent USA Joe Biden, rozpoczynając przemówienie. - To było przesłanie na temat siły wiary, siły odporności, siły ludzi. W obliczu brutalnego systemu okrutnych rządów było to przemówienie, które pomogło zakończyć ucisk sowiecki i wyzwolić 30 lat temu tę ziemię i całą Europę Wschodnią. To było przesłanie, które pokona okrucieństwo i brutalność tej niesprawiedliwej wojny - dodał, odnosząc się do inwazji Rosji na Ukrainę.