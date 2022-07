Żółwik z księciem, uścisk dłoni z królem. Biden w Arabii Saudyjskiej poruszył temat głośnego zabójstwa dziennikarza

Joe Biden, który w piątek przybył do Dżuddy, jako pierwszy prezydent USA przyleciał bezpośrednio z Izraela do Arabii Saudyjskiej, co jest bezprecedensowym wydarzeniem. Rijad otworzył wcześniej przestrzeń powietrzną "dla wszystkich przewoźników", czyli uchylił zakaz korzystania z niej przez Izrael. Decyzję saudyjskich władz, która potencjalnie stanowi ważny krok na drodze do normalizacji stosunków między długoletnimi wrogami Arabią Saudyjską i Izraelem, ogłoszono na kilka godzin przed przylotem do Rijadu prezydenta USA.