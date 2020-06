"Polska bez LGBT to lecące kamienie i pobicia, to zaszczuci na śmierć". Komentarze po wpisie Brudzińskiego

"Polska bez LGBT jest najpiękniejsza" - napisał w mediach społecznościowych europoseł PiS Joachim Brudziński, szef sztabu organizacyjnego ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Dudy. Potem przekonywał, że miał na myśli "ideologię, a nie człowieka". Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski podkreślił, że "jeżeli używamy słów 'Polska bez kogoś', to jest dzielenie Polaków". Kandydat Lewicy Robert Biedroń uznał wpis za przejaw "niegodziwej głupoty".

Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda podpisał w środę "Kartę rodziny". Zobowiązał się w niej między innymi do finansowego wspierania rodzin, "obrony instytucji małżeństwa" jako związku kobiety i mężczyzny oraz do "obrony dzieci przed ideologią LGBT", wyrażając brak zgody na adopcję dzieci przez pary homoseksualne. W czwartek przed Pałacem Prezydenckim zostało zorganizowane "Tęczowe disco". Według organizatorów, miał to być taneczny protest przeciwko nienawiści i nietolerancji.

Duda podpisał "kartę rodziny" TVN24

Brudziński: Polska bez LGBT jest najpiękniejsza

W czwartek były minister spraw wewnętrznych i administracji, szef sztabu organizacyjnego ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy i europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński opublikował na Twitterze wpis, w którym załączył zdjęcia kapliczki z wizerunkiem Chrystusa i różańcem oraz uwitego w niej ptasiego gniazda ze złożonymi jajami. Opatrzył to słowami: "'Wielkie' ideologiczne spory, emocje. A tymczasem na Pomorzu Zachodnim ptasia rodzina, mama i tata, w naszej kapliczce, realizuje Boży plan. Polska bez LGBT jest najpiękniejsza".

Tweet wywołał duże poruszenie wśród internautów. Część popierała stanowisko polityka jako "pochwałę normalności", inni zarzucali mu "podłość" lub pytali: "Bez kogo jeszcze? Żydów? Imigrantów? Wysokich? Niskich? Tych bez niebieskich oczu?".

"Opinia ta dotyczy ideologii, a nie człowieka"

W piątek Brudziński tłumaczył swe słowa w serii wpisów na Twitterze. W jednym z nich oświadczył, że to wyłącznie jego prywatna opinia. "W związku z dużym 'poruszeniem' na TT po zdjęciu ptasiego gniazdka, chciałbym tylko potwierdzić, że rzeczywiście uważam, iż Polska bez ideologii LGBT jest piękniejsza. Szanuję każdego człowieka i NIC mnie nie interesuje, jakie ma preferencje seksualne. Tolerancja tak, afirmacja nie" - napisał w kolejnym.

"Ideologię, która preferencje seksualne człowieka stawia na pierwszym miejscu aktywności społecznej, jak również próby 'modelowania' umysłów dzieci, uważam za niezwykle szkodliwą, a w moim subiektywny odczuciu nawet za obrzydliwą" - kontynuował europoseł PiS. Zapewnił, że jego opinia "dotyczy ideologii, a nie człowieka".

Trzaskowski: to jest dzielenie Polaków

Do słów Brudzińskiego odniósł się kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski, obecny prezydent Warszawy.

- Jeżeli używamy słów "Polska bez kogoś", nieważne kogo, to jest dzielenie Polaków. A my mamy już dosyć dzielenia Polek i Polaków. Nie pozwolimy się dzielić, nie pozwolimy się atakować, nie pozwolimy się nazywać hołotą, dosyć tego mamy - mówił. Jego zdaniem "wszyscy ci, którzy używają takiego języka, zapłacą za to polityczną cenę".

Biedroń: "Polska bez LGBT" to nie ptasie jajka w gnieździe

Na opinię europosła PiS zareagował także kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń. "'Polska bez LGBT' to nie ptasie jajka w gnieździe, to lecące kamienie i pobicia, to zaszczuci na śmierć Dominik z Bieżunia, Kacper z Gorczyna czy Milo" - napisał na Twitterze, wspominając osoby LGBT, które popełniły samobójstwo.

"Pomyślał pan o tym, panie Brudziński, zanim napisał pan tę niegodziwą głupotę?" - zapytał Biedroń.

Autor:akr

Źródło: tvn24.pl, TVN24, PAP