"Nagły podmuch wiatru przechylił łódź i doszło do wywrotki". Dwie osoby potrzebowały pomocy

Na jeziorze Wigry dwie osoby wpadły do wody po wywróceniu żaglówki. Poszkodowanej parze bez założonych kamizelek pomogli ratownicy i policjant.

"Gdy postanowili wrócić do miejsca wypłynięcia, podczas zwrotu nagły podmuch wiatru przechylił łódź i doszło do wywrotki, a załoga znalazła się w wodzie. Podczas rejsu kamizelki co prawda znajdowały się na pokładzie, ale żadna z dwójki nie miała jej na sobie. Jedną z kamizelek, która wypadła z łodzi, złapała 48-latka, jednak nie była już jej w stanie założyć" - napisali policjanci.