Pijany przepłynął jezioro, podczas powrotu zabrakło mu sił. Gdy go wyciągnęli, "miał sine usta i błędny wzrok"

Miał ponad dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu, mimo to wszedł do wody i próbował przepłynąć jezioro. W jedną stronę się udało, na powrót 37-latkowi zabrakło już sił.

Miejska plaża nad jeziorem Lubiąż koło Lubniewic (woj. lubuskie). To tam w niedzielę doszło do niebezpiecznej sytuacji w wodzie.

- Gdy funkcjonariusz wraz z ratownikiem wyciągali 37-latka na pokład łodzi miał on już sine usta i błędny wzrok. Okazało się, że do stanu mężczyzny w dużej mierze przyczynił się alkohol. Przeprowadzone badanie wykazało, że postanowił on bić pływackie rekordy, mając ponad dwa promile w wydychanym powietrzu - podaje Richter.

Mężczyznę uratował asp. Przemysław Matczak - to ten sam funkcjonariusz, który w ubiegłym tygodniu pomógł 22-latkowi, który wpadł do bagna .

Syndrom nieśmiertelności

- Nie zapominajmy, że woda to żywioł, którego nie można lekceważyć, inaczej możemy doprowadzić do tragedii - powiedział rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka. Przypomniał, że jedną z najczęstszych przyczyn utonięć jest właśnie wchodzenie do wody po alkoholu. Dodał, że na 456 osób, które utonęły w 2019 roku, 98 przed wejściem do wody spożywało alkohol. - Pamiętajmy, że alkohol, szczególnie w połączeniu z wysoką temperaturą niekorzystnie wpływa na naszą koncentrację i koordynację ruchową. Osoby, po alkoholu nie odczuwają również strachu i są bardziej skłonne do ryzykownych zachowań. Nie ważne, czy ktoś jest świetnym pływakiem, wejście do wody po alkoholu zawsze może skończyć się tragicznie - ostrzegł rzecznik KGP