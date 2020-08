Sąd apelacyjny: Owsiak musi przeprosić Pawłowicz

Wyrok Sądu Apelacyjnego dotyczył kilku wypowiedzi Jerzego Owsiaka, w tym słów: "Niech pani spróbuje seksu. Poczuje pani motyle w brzuchu, poczuje pani rozluźnione plecy. Poczuje pani kwiat we włosach, a przez to w głowie też się może poukładać". W ten sposób szef WOŚP zwrócił się do ówczesnej posłanki Prawa i Sprawiedliwości podczas Przystanku Woodstock 2017 (obecnie festiwal nazywa się Pol'and'Rock Festival).