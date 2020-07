Jennifer Hudson zachwyca jako Aretha Franklin. Trailer filmu "Respect" już w sieci

Na ten film czekają nie tylko fani Arethy Franklin, ale także wcielającej się w jej rolę Jennifer Hudson. Utalentowana piosenkarka i aktorka, nagrodzona Oscarem za drugoplanową rolę w "Dreamgirls", jak zapewniają twórcy filmu "Respect", stworzyła w nim niezwykłą kreację. Do sieci trafił właśnie trailer filmu.

Od czasu gigantycznego sukcesu "Bohemian Rhapsody" (2018), opowieści o grupie The Queen, muzyczne biografie powstają w Hollywood jak grzyby po deszczu. Po Oscarze dla Ramiego Maleka, w tym roku kolejnego, za rolę Judy Garland, odebrała Renee Zellweger, a Taron Egerton, grający Eltona Johna, Złoty Glob.

Czy obdarzona wielkim głosem i talentem Afroamerykanka Jennifer Hudson do nich dołączy, dowiemy się w przyszłym roku, ale sądząc po dacie premiery (koniec grudnia), twórcy wyraźnie celują w Oscary. Film, przy którym Aretha Franklin pracowała do śmierci w 2018 roku, ma być tegorocznym wielkim przebojem legendarnej wytwórni MGM, bodaj najbardziej przez nią hołubionym obok kolejnego Jamesa Bonda.

Forest Whitaker i Jennifer Hudson w filmie "Respect" New Media Images / SplashNews.com/East News

Początki królowej soulu

Tytuł filmu nawiązuje do wielkiego przeboju legendarnej wokalistki, "Respect", który był jednym z jej pierwszych wielkich przebojów i przyniósł jej dwie nagrody Grammy. Warto dodać, że utwór ten po latach stał się hymnem wyzwolonych, niezależnych kobiet. Scenariusz do filmu - nadzorowany przez Arethę Franklin - napisała Tracey Scott Wilson ("Zawód: Amerykanin") z pomocą nagrodzonej Oscarem za scenariusz "Thelmy i Louise" Callie Khouri. Reżyserka Liesl Tommy ma na koncie taki film jak "Niepewne" i kultowy serial "The Walking Dead".

Film skupi się na początkach kariery Arethy Franklin. Opowie o tym, jak dziewczynka śpiewająca w kościelnym chórze gospel stała się międzynarodową supergwiazdą. Zobaczymy jej drogę na szczyt oraz usłyszymy największe hity królowej soulu, takie jak: "I Say A Little Prayer", "Think", "You Make Me Feel Like A Natural Woman" i oczywiście "Respect" w wykonaniu Jennifer Hudson.

Aretha Franklin zaakceptowała Hudson i była pod wielkim wrażeniem jej umiejętności wokalnych. Niestety nie doczekała premiery filmu.

Twórcy postarali się o gwiazdorską obsadę, także na dalszym planie. Zdobywca Oscara za rolę w "Ostatnim królu Szkocji" - Forest Whitaker - wcielił się w ojca bohaterki, Audra McDonald ("Sprawa idealna") - w jej matkę, a Martlon Wayans - w pierwszego męża. Tate Donovan zagrał natomiast producenta muzycznego Johna Hammonda, postać niezwykle ważną dla kariery artystki.

Aretha Franklin w 1968 roku, gdy wybuchła jej kariera Wikipedia

Najwybitniejsza piosenkarka wszech czasów

Aretha Franklin, nazywana królową soulu, już od końca lat 60., była jedną z najważniejszych artystek w historii muzyki. Prestiżowy magazyn muzyczny "Rolling Stone" uznał ją nawet za "najwybitniejszą piosenkarkę wszech czasów".

W trakcie swojej długiej, półwiekowej kariery artystka napisała niezliczoną ilość hitów i otrzymała aż 18 nagród Grammy. Franklin nagrała płyty, które sprzedały się na całym świecie w nakładzie ponad 75 milionów egzemplarzy.

Nie wszyscy wiedzą, że pojawiła się też z sukcesem w kilku filmach. Najgłośniejszy z nich to kultowa komedia muzyczna Johna Landisa "Blues Brothers" (1980), w której jako pani Murphy wystąpiła u boku Johna Belushiego i Dana Aykroyda. Potem pojawiła się także w jej sequelu "Blues Brothers 2000".

Była pierwszą kobietą przyjętą do Rock and Roll Hall of Fame - muzeum rock and rolla i rocka, honorującego artystów rockowych i ich współpracowników, którzy wnieśli zasadniczy wkład w rozwój tych gatunków muzyki.

W 2005 została odznaczona przez ówczesnego prezydenta USA George’a W. Busha Prezydenckim Medalem Wolności, najwyższym cywilnym odznaczeniem Stanów Zjednoczonych. W styczniu 2009 roku zaśpiewała na inauguracji pierwszego w historii USA czarnoskórego prezydenta Baracka Obamy. W przeszłości występowała też na inauguracjach innych amerykańskich prezydentów – Jimmy’ego Cartera i Billa Clintona.

Po raz ostatni zaśpiewała w listopadzie 2017 w Nowym Jorku na gali fundacji Eltona Johna, wspierającej walkę z AIDS. Zmarła 16 lipca 2018 roku w wieku 76 lat w Detroit.

