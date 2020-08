Jennifer Aniston i Brad Pitt znowu razem. W szczytnym celu

Sam projekt "Feelin’ A-Live" to wirtualne spotkanie gwiazd, podczas którego będą one czytać na żywo scenariusz kultowego filmu z lat 80. "Beztroskie lata w Ridgemont High".

Gwiady w szczytnym celu

Aniston i Brad, czyli wspomnień czar

Ich wielką popularność postanowili wykorzystać twórcy kultowego sitcomu "Przyjaciele", którego Aniston była gwiazdą. W jednym z najpopularniejszych odcinków u jej boku pojawił się Pitt. Wcielił się w mężczyznę nienawidzącego bohaterki, którą grała jego żona. Epizod pt. "The One with the Rumor" do dziś bawi do łez. Był 2001 rok.