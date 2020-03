Jechała autokarem z "pacjentem zero". Stan kobiety zarażonej koronawirusem jest stabilny

Kobieta znajdująca się w szpitalu w Ostródzie czuje się dobrze. 43-letnia pacjentka jechała autokarem z mężczyzną, który jako pierwszy został w Polsce zdiagnozowany jako zarażony koronawirusem. Ale w sobotę minister zdrowia poinformował o kolejnej zakażonej osobie, która przyjechała do Ostródy tym autobusem.

W sobotę minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował o kolejnym, szóstym przypadku koronawirusa w Polsce. Na razie wiadomo, że osoba zarażona jechała tym samym autobusem co pacjent z Zielonej Góry i pacjentka z Ostródy. Kolejny zarażony również trafił na oddział zakaźny w Ostródzie. Jego stan jest stabilny, mężczyzna ma "niewielkie objawy nieżytu dróg oddechowych".

To druga osoba z koronawirusem w Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie). Wcześniej trafiła tam 43-letnia kobieta.

Pacjentka trafiła do szpitala w Ostródzie

Wielu pacjentów "niezakaźnych" z ostródzkiego szpitala przeniesiono do innych placówek - po to, by zwiększyć liczbę łóżek dostępnych dla pacjentów z koronawirusem. Obecnie szpital w Ostródzie, według zapewnień władz, może przyjąć około 200 osób.