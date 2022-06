Kumoch o przesmyku suwalskim: to jest miejsce, które Rosja może uczynić niebezpiecznym

Kumoch pytany był, czy grożenie ze strony Rosji, że wykorzysta przesmyk suwalski do przebicia drogi do Kaliningradu, rosyjskiego terytorium nad Bałtykiem, to jedynie "wymachiwanie szablą". - Korytarz do Kaliningradu to jest żaden wymysł. To jest coś, co jest naturalną koleją rzeczy, jeżeli Rosja wygra wojnę z Ukrainą, to za naszego życia pojawi się taki postulat i będziemy mieli kolejny raz powrót do tego samego, co mieliśmy w historii - odpowiedział.