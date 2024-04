Jakub Kalus, doradca stały komisji śledczej do spraw wyborów kopertowych został odwołany. W 2017 roku Kalus brał udział w zgromadzeniu w Katowicach, podczas którego powieszono na symbolicznych szubienicach zdjęcia europosłów.

Przewodniczący komisji prosił o wyjaśnienie

Przewodniczący komisji Dariusz Joński (KO) powiedział, że ponieważ zostało zgłoszone do niego pytanie, "czy prawdą jest, że Jakub Kalus w listopadzie 2017 roku w Katowicach był uczestnikiem zgromadzenia środowisk narodowych, podczas którego na rynku wieszano (na szubienicach - red.) portrety europosłów, to pytanie odesłał z prośbą o wyjaśnienie do posła Tumanowicza".