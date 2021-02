Powrót do refundacji in vitro "jest rozwiązaniem sensownym, na które liczymy"

Leczenie niepłodności ma doprowadzić do tego, że rodzi się dziecko, a dzięki in vitro rodzą się dzieci. Takich dzieci jest już na świecie ponad osiem milionów - przypomniała we "Wstajesz i weekend" Marta Górna ze Stowarzyszenia na rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian".

Program ochrony zdrowia prokreacyjnego nadal będzie realizowany – poinformował w piątek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Do tej decyzji odniosła się w TVN24 Marta Górna, według której jedynym właściwym wyborem, byłby powrót do refundacji in vitro. - To jest jedyne rozwiązanie, które jest rozwiązaniem sensownym i na które liczymy - stwierdziła.

Jak tłumaczyła członkini Stowarzyszenia na rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian", problem z leczeniem in vitro jest spory: - My diagnozujemy pacjentów i tym, którzy wymagają leczenia metodą in vitro mówimy: tak, są państwo niepłodni. Wymagacie państwo leczenia, na przykład metodą in vitro, ale tego leczenia nikt wam nie zagwarantuje.

- Fantastycznie, że samorządowe programy istnieją. Świetnie, że samorządy, które mogą to robić, wspierają swoich mieszkańców w leczeniu niepłodności, natomiast to jest kropla w morzu potrzeb - podsumowała Górna.

