Kto przy rządowym "tramwaju", kto z której strony. "Kluby się dogadały"

Pytany o to, czy była "wojna", kto gdzie siedzi, odpowiedział: - Od wielu lat uczestniczę w tych rozmowach, ustaleniach, oczywiście każdy ma zawsze ambicje, żeby trochę więcej, żeby w trochę lepszym miejscu, żeby bardziej prestiżowo, to jest rzecz normalna.

Na pytanie o to, czy przedstawiciele Konfederacji, wnioskujący, by siedzieć w bardziej wysuniętym na prawo miejscu, Sawicki potwierdził. - Cztery lata temu nie chcieli, teraz chcieli, ale porozumieli się z PiS-em , będą między nami a PiS-em na sali sejmowej - przekazał.

Sawicki: powinien być marszałek i pięciu wicemarszałków

Pytany dalej, czy zostały już rozstrzygnięte kwestie dotyczące między innymi liczby wicemarszałków, odpowiedział: - Te kwestie w mojej ocenie nie są do końca rozstrzygnięte. To jest sprawa szefów i całych zespołów koalicyjnych i negocjujących. W tych negocjacjach sejmowych każdy klub bierze udział, więc ta sprawa nie została jeszcze zamknięta. To nie jest w mojej kompetencji, jako marszałka seniora. Ja w negocjacjach nie biorę udziału.

- Moim zdaniem, jeśli dzisiaj mamy sześć klubów, to powinien być marszałek i pięciu wicemarszałków. (...) Każdy powinien mieć po jednym - ocenił. - Zobaczymy, co uzgodnią liderzy, co zaprezentują, jaka będzie ostateczna uchwała to już będzie głosował tę uchwałę marszałek właściwy, wszystko wskazuje na to, że będzie to Szymon Hołownia - dodał.