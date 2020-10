Zbudują tysiące nowych domów i mieszkań na okupowanych terytoriach

Izraelskie władze zatwierdziły budowę niemal 5 tysięcy domów i mieszkań na okupowanym Zachodnim Brzegu. Jest to pierwsza tego typu decyzja od wstrzymania we wrześniu przez rząd Izraela planów dotyczących aneksji część terytoriów palestyńskich.

Osiedla zamieszkane w znakomitej części przez religijnych żydów uważane są za bezprawne przez większość światowych potęg. Według Palestyńczyków wraz z obecnością wojskową potrzebną do ich ochrony stanowią one przeszkodę w dążeniu do ustanowienia ich własnego państwa.