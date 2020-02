Władze Izraela ostrzegają: siedem lat więzienia za naruszenie kwarantanny

Rząd Izraela potwierdził w piątek pierwszy w tym kraju przypadek koronawirusa. Dotyczy to pasażerki statku wycieczkowego Diamond Princess. Wcześniej władze ostrzegły, że jeśli osoby objęte domową kwarantanną w związku z podejrzeniem zakażenia naruszą samowolnie jej reguły, narażają się na karę więzienia.

"Jeden z pasażerów, którzy wrócili (z kwarantanny) na wycieczkowcu (Diamond Princess) w Japonii miał pozytywny wynik badań przeprowadzonych w centralnym laboratorium ministerstwa zdrowia" - poinformował resort w oświadczeniu. Jak dodano, laboratorium jest w trakcie potwierdzania swych ustaleń. Kobieta, u której wykryto koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, jest pod nadzorem. Do zakażenia nie doszło w Izraelu - podano. Ministerstwo przekazało, że dziesięciu innych pasażerów Diamond Princess, którzy wrócili do Izraela, nie zostało zainfekowanych wirusem.

Więzienie za naruszenie kwarantanny

Wcześniej władze Izraela ostrzegły, że osobom, które ostatnio wróciły z Chin, Hongkongu, Makau, Tajlandii lub Singapuru i zostały poddane obowiązkowej kwarantannie w warunkach domowych, grozi kara do siedmiu lat więzienia, jeśli świadomie naruszą reguły odosobnienia, a do trzech lat, jeśli uczynią to nieświadomie.