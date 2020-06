Izba Reprezentantów za utworzeniem nowego stanu USA

Mimo to głosowanie cieszy tych waszyngtończyków, którzy od dekad na swoich rejestracjach wypisują hasło: "Koniec z opodatkowaniem bez reprezentacji". W ten sposób wyrażają swoje niezadowolenie, że mimo płacenia federalnych podatków nie mają w parlamencie USA przedstawicieli z prawem do głosu. Gdyby Dystrykt Kolumbii stał się stanem, jego mieszkańcy mieliby ich zagwarantowanych.

Spór demokratów i republikanów w sprawie Dystryktu Kolumbii

- Urodziłam się tu bez prawa głosu, ale przysięgam, że nie umrę bez prawa do głosu - deklarowała przed głosowaniem burmistrz miasta Muriel Bowser. Reprezentująca Dystrykt Kolumbii w Izbie Reprezentantów delegatka Eleanor Holmes Norton mówiła natomiast, że jej "prapradziadek uciekając przed niewolnictwem w Wirginii, dotarł aż do Dystryktu Kolumbii, gdzie otrzymał wolność, ale nie równe prawa".

Argumenty te nie przekonują republikanów. Lider republikańskiej większości w Senacie Mitch McConnell mówił w ubiegłym roku, że pomysł stworzenia nowego stanu jest "całkowicie socjalistyczny". Obiecywał, że tak długo, jak będzie stał na czele Senatu, nie pozwoli, by się ziścił.

W maju sceptycznie wyrażał się o tym też prezydent USA Donald Trump. - Po co to? Żebyśmy mieli dwóch kolejnych senatorów demokratów i pięciu kolejnych kongresmenów demokratów? Nie, dziękuję. To się nigdy nie wydarzy - mówił. W 2019 roku z rejestracji na waszyngtońskich limuzynach prezydenta, jak donosiły lokalne media, usunięto hasła "Koniec z opodatkowaniem bez reprezentacji".