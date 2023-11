Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego zdecydowała w sprawie immunitetu Macieja Nawackiego

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego nie uchyliła immunitetu sędziemu Maciejowi Nawackiemu. O nadużycia oskarża go sędzia Paweł Juszczyszyn, któremu Nawacki - mimo orzeczeń sądowych - odmawiał możliwości przywrócenia do pracy.

Juszczyszyn zarzucił Nawackiemu czyny związane z niewykonywaniem orzeczeń przywracających go do pracy, w tym przekroczenie uprawnień (artykuł 231 kodeksu karnego), a także złośliwego i uporczywego naruszania praw pracowniczych (artykuł 218 kodeksu karnego).

"Od kilku lat odmawia wykonania wiążących go orzeczeń sądów"

- Uchylenia immunitetu Maciejowi Nawackiemu wymaga dobro wymiaru sprawiedliwości. Od kilku lat odmawia on wykonania wiążących go orzeczeń sądów. Tolerowanie tego typu zachowań narusza autorytet sądu i jego społeczne postrzeganie, jako gwaranta naszej wolności i praw - powiedział dziennikarzom OKO.press mecenas Romanowski.

- Wypowiedź szatniarza z filmu "Miś", który mówił "nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi" odzyskała swoją popularność między innymi za sprawą Nawackiego, jako ilustracja pogardy dla orzeczeń sądowych - dodał.

Nawacki zachował immunitet

Proces mógłby się rozpocząć po uchyleniu immunitetu. Sprawę we wtorek rozpoznawano na posiedzeniu jawnym w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego.

Jak opisał Korzeniowski "to, że w orzecznictwie powiedziano, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie była sądem, nawet Sąd Najwyższy tak powiedział, to nie znaczy, że z tym momentem Izba Dyscyplinarna przestała być sądem". - Orzeczenie sądu nie jest źródłem prawa powszechnego - zauważył.

Sędzia Korzeniowski zauważył, że Juszczyszyn nie uznawał Izby Dyscyplinarnej SN i "tak też twierdziły sądy, które wydawały zabezpieczenia". - Orzeczenia sądów należy wykonywać i honorować. Ale co zrobić, gdy jest konflikt? - pytał sędzia. Jak dodał, jego zdaniem - w takiej sytuacji konfliktu między orzeczeniami Izby Dyscyplinarnej i sądu powszechnego - znalazł się prezes Nawacki.

Wobec tego, jak mówił sędzia, wniosek o uchylenie immunitetu prezesowi olsztyńskiego Sądu Rejonowego Maciejowi Nawackiemu nie został uwzględniony. Korzeniowski zapewnił, że uzasadnienie decyzji zostanie sporządzone do 21 listopada.

Juszczyszyn kontra Nawacki

Juszczyszyn w połowie 2022 roku wrócił do pracy w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, ale decyzją Nawackiego, został przeniesiony do wydziału rodzinnego (przed zawieszeniem orzekał w wydziale cywilnym) i wysłany na zaległy urlop .

Nie godząc się na przeniesienie do innego wydziału, sędzia Juszczyszyn wystąpił do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, który w styczniu tego roku wydał postanowienie o przywróceniu Juszczyszyna do orzekania w wydziale cywilnym. Nawacki nie wykonał jednak tej decyzji sądu.