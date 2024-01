ISW: Rosjanie coraz częściej używają na froncie zakazanej broni

ISW cytuje przedstawiciela ukraińskiego sztabu generalnego Andrija Rudyka, zajmującego się zbieraniem informacji na temat broni i sprzętu wojskowego używanego przez wroga. Powiedział on, że siły rosyjskie zaczęły używać granatów RG-VO zawierającego chloroacetofenon, gaz łzawiący używany do tłumienia zamieszek (znanego również jako RCA). W grudniu zeszłego roku Rosjanie użyli tej broni najmniej 81 razy.

Próba zbadania reakcji chemicznej

Amerykański think tank przypomniał też informację ukraińskiego sztabu z 13 stycznia, że siły rosyjskie zaczęły używać - również w grudniu zeszłego roku - nowego typu granatu gazowego zawierającego gaz 2-chlorobenzonitryl (z tej samej grupy gazów łzawiących). W ciągu pierwszych dwóch tygodni 2024 roku użyto go co najmniej 51 razy.