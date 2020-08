Rzeczniczka Nawalnego: Nikt nie ma dostępu do informacji medycznej. Prosimy o cierpliwość

Opozycjonista Aleksiej Nawalny przeżyje "atak trucizną", ale przez miesiące nie będzie mógł działać jako polityk - powiedział Jaka Bizij, założyciel fundacji Cinema for Peace, która wysłała po Nawalnego samolot medyczny. Współpracownicy opozycjonisty uważają, że próbowano go otruć. Rzeczniczka Nawalnego Kira Jarmysz zastrzegła, że potwierdzone informacje o stanie zdrowia Nawalnego mogą pochodzić jedynie od lekarzy kliniki lub od niej.

"Jeżeli wyjdzie z tego bez uszczerbku na zdrowiu, na co wszyscy mamy nadzieję, to bez wątpienia nie będzie go na arenie politycznej przez przynajmniej jeden-dwa miesiące" - stwierdził na łamach niemieckiej gazety "Bild" Jaka Bizij. Dodał, że Nawalny zniósł dobrze lot z Omska do Berlina, ale nie zmienia to jego "niepokojącej sytuacji ogólnej".

Zdaniem Bizija rosyjski opozycjonista "przeżyje atak trucizną, ale przez miesiące nie będzie mógł działać jako polityk".

To właśnie fundacja Bizija wysłała po Nawalnego do położonego na Syberii Omska samolot medyczny wyposażony w aparaturę do przewozu chorych.

Przetransportowany do Niemiec

44-letni Aleksiej Nawalny, jeden z najważniejszych rosyjskich opozycjonistów i czołowy krytyk polityki Kremla, został hospitalizowany w czwartek w Omsku na Syberii. Poczuł się źle na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy i stracił przytomność. Samolot lądował awaryjnie w Omsku. Początkowo lekarze ze szpitala w Omsku nie zgadzali się na przewiezienie Nawalnego za granicę, tłumacząc to jego stanem. Zapewniali, że pacjent będzie leczony na miejscu, jednak w piątek wieczorem zmienili zdanie.

Samolot z Nawalnym na pokładzie na niemieckim lotnisku Reuters

W sobotę Nawalny, którego wprowadzono w stan śpiączki farmakologicznej, został przewieziony samolotem medycznym do berlińskiego szpitala Charite. Rzeczniczka szpitala oświadczyła, że zostanie on poddany wszechstronnym badaniom, ale odmawia informacji na temat jego stanu. W niedzielę Nawalnego odwiedziła w szpitalu jego żona Julia i jeden z jego współpracowników Leonid Wołkow. Nie rozmawiali z dziennikarzami.

Aleksiej Nawalny i Julia Nawalna PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Apel rzeczniczki

Rzeczniczka opozycjonisty Kira Jarmysz zastrzegła w niedzielnym wpisie na Twitterze, że "potwierdzone informacje o stanie zdrowia Nawalnego mogą pochodzić jedynie od lekarzy kliniki (berlińskiej - przyp. red.) lub od niej".

Kira Jarmysz, rzeczniczka Aleksieja Nawalnego ITAR-TASS/PAP

"W mediach zaczęły pojawiać się wypowiedzi niezwiązanych ze sprawą ludzi o stanie zdrowia Aleksieja. W związku z tym wyjaśniam: nikt nie ma dostępu do informacji medycznej. Potwierdzone informacje o stanie Aleksieja mogą pochodzić jedynie od lekarzy kliniki lub ode mnie" - podała Jarmysz. W późniejszym wpisie przekazała: "W tej chwili nie ma nowych szczegółów dotyczących zdrowia Aleksieja. Prosimy wszystkich o cierpliwość i o to, by nie reagować na fałszywe wiadomości. Jak tylko pojawią się zweryfikowane informacje, natychmiast o tym poinformujemy".

Szpital kliniczny Charite w Berlinie. Tam trafił Nawalny PAP/EPA/HAYOUNG JEON

