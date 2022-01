czytaj dalej

Konflikt między Rosją i Ukrainą zaostrza się. Przy ukraińskiej granicy Moskwa zgromadziła ponad 100 tysięcy żołnierzy. "Każdy scenariusz lądowej inwazji Rosji niesie ze sobą olbrzymie ryzyka związane ze skalą zachodniej odpowiedzi oraz ukraińskim oporem" - ocenił doktor Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Między innymi o tym, jak w momencie eskalacji napięcia powinien zachować się Zachód, pisze z kolei Michał Baranowski, dyrektor warszawskiego biura think tanku German Marshall Fund of the United States.