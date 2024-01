Dwóch Polaków utonęło w Hurghadzie

czytaj dalej

Nie ma podstaw prawnych do wcześniejszych wyborów - ocenił we wtorek szef KPRM Jan Grabiec. Jego zdaniem rząd powinien wykonywać swoje obowiązki, "a nie szukać kruczków prawnych, aby wykorzystać zacietrzewienie Kaczyńskiego". - Nawet Kaczyński nie wierzy w żadne wcześniejsze wybory. Próbuje destabilizować sytuację polityczną w kraju, podważać legitymację do rządzenia dla rządu, który wygrał niedawno wybory - dodał Grabiec.