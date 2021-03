Kilkaset osób na demonstracjach przeciwko uwięzieniu rapera

"To nieprawdopodobne, że muzyk trafia do więzienia za słowa piosenki"

Stało się to podczas jednego z protestów po doprowadzeniu Hasela do więzienia w Leridzie w celu odbycia 9-miesięcznej kary zasądzonej mu w 2018 roku za obrażanie instytucji państwowych Hiszpanii i pochwalanie baskijskiego terroryzmu.

W sobotę do sprawy Hasela odniósł się były premier Katalonii Carles Puigdemont, który w 2017 roku wyjechał do Belgii, by uniknąć aresztowania w związku z zarzutami o nielegalną próbę secesji regionu. W wywiadzie dla belgijskiego dziennika "De Morgen" stwierdził, że kara więzienia dla rapera jest hańbą dla całej UE.