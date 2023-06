Wychowana przez dwie kobiety, była najmłodszą premierką. Sanna Marin jedną z bohaterek nowego serialu HBO Max

Kim jest Sanna Marin?

W szkole średniej nie wyobrażała sobie, że mogłaby się zająć polityką. - Politycy w niczym nie przypominali mnie ani moich przyjaciółek (...). Ale istniejące problemy rozpaliły we mnie iskrę i pomyślałam, że może ja też jestem w stanie coś zmienić - wspomina Marin. Gdy została premierką Finlandii, dziennikarze pytali, czy jako mama niespełna dwuletniej córki, naprawdę jest w stanie podjąć się tak odpowiedzialnego zadania. - Ludzie chętnie powiedzą mi, że wszystko, co robię jest złe. Jeśli wychodzę pobiegać, to źle, bo powinnam pracować. Jeśli pracuję, to powinnam być wtedy z rodziną. Jeśli sprzątam, to źle, bo powinnam nająć kogoś do pomocy. Niechodzenie po zakupy też jest złe. Każda decyzja podjęta w życiu przez kobietę jest zła" - mówi Marin w "Pierwszej Piątce".