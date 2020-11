Jest oskarżany o zbrodnie wojenne, podał się do dymisji. "Nie przyznaję się do żadnego zarzutu"

Były prezydent Kosowa Hashim Thaci nie przyznaje się do popełnienia zbrodni wojennych podczas konfliktu z Serbią pod koniec lat 90. W poniedziałek polityk po raz pierwszy stanął przed Specjalną Izbą Sądową do spraw Kosowa w Hadze.

- Akt oskarżenia jest całkowicie bezpodstawny i nie przyznaję się do żadnego zarzutu - powiedział przed sądem Hashim Thaci.

Thaci po oskarżeniu go w czerwcu o zbrodnie wojenne podczas konfliktu Serbią oskarżył z kolei międzynarodowy wymiar sprawiedliwości o "pisanie historii od nowa".

Międzynarodowy sąd do spraw Kosowa

W konflikcie z Serbią zginęło 13 tysięcy osób, w większości Albańczyków. Zakończył się on atakami bombowymi NATO, przeprowadzonymi pod dowództwem USA, co zmusiło siły serbskie do wycofania się z Kosowa. W lutym 2008 roku dwumilionowe Kosowo, zamieszkane w większości przez Albańczyków, proklamowało niepodległość.