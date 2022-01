Ostrzelali Izraelczyków, ci odpowiedzieli atakiem na Strefę Gazy

czytaj dalej

Między byłym i obecnym premierem doszło do zdalnej wymiany zdań. Lider PO Donald Tusk w opublikowanym w mediach społecznościowych spocie skrytykował Mateusza Morawieckiego, wytykając mu wysokie podwyżki cen gazu. Szef rządu nagrał odpowiedź, w której zasugerował, że winnych obecnej sytuacji należy szukać w Brukseli. Tusk odniósł się do tego nagrania w sobotę, w dyskusji na Twitterze. - To było dla mnie bardzo przykre zaskoczenie - skomentował nagranie Morawieckiego.