Gangi paraliżują stolicę Haiti. Płoną barykady, mieszkańcy uwięzieni w domach

Sytuacja zmusiła mieszkańców kilku dzielnic do schronienia się w domach. Niektórzy dzwonili do stacji radiowych, apelując o pomoc. - Jeśli policja nie przybędzie, to zginiemy - wzywał jeden z dzwoniących. 52-letnia Lita Saintil, cytowana przez "Guardiana", poinformowała, że uciekła z domu, bo budynki wokół niej zostały podpalone. Z powodu ciągłych strzałów nie mogła wyjść na zewnątrz przez wiele godzin, a uciekając widziała na ulicy co najmniej sześć ciał. - To przerażające, nie wiem, dokąd pójdę - mówiła.