Media: na ulice Tbilisi wyszła rekordowa liczba protestujących

Sobotni protest w Tbilisi przeciw ustawie o "agentach zagranicznych" był największą demonstracją we współczesnej historii Gruzji – podały gruzińskie media, powołując się na analizę nagrań z drona metodą Mapchecking. Na ulice wyszło w tym dniu od 200 do 300 tysięcy ludzi. W czasie rewolucji róż w listopadzie 2003 roku, która obaliła ówczesnego prezydenta Eduarda Szewardnadzego, protestowało ponad 50 tysięcy ludzi.

W sobotę na ulicach Tbilisi, liczącego 1,1 mln mieszkańców, było co najmniej 200 tysięcy. W ciągu dnia ta liczba prawdopodobnie była większa i zbliżyła się nawet do 300 tysięcy – poinformował gruziński portal Newsgeorgia, powołując się na informację projektu Visioner (analityka OSINT) na platformie X. Liczbę ustalono po przeanalizowaniu nagrań z drona przy pomocy platformy Mapchecking, która umożliwia oszacowanie liczby osób na danym terenie na podstawie gęstości tłumu (liczby osób przypadających na jednostkę powierzchni).

Zarówno uczestnicy sobotniego protestu, jak i jego obserwatorzy jeszcze w czasie trwania demonstracji podkreślali, że to prawdopodobnie największa z dotychczasowych gruzińskich manifestacji.

Według gruzińskiej telewizji Mtavari Arkhi na placu Europejskim w centrum Tbilisi zgromadziło się co najmniej 200 tysięcy osób, którzy dotarli w to miejsce z kilku różnych punktów, gdzie były formowane kolumny.

Po rewolucji róż

Pod koniec kwietnia tego roku, na największej ulicy w stolicy - Alei Rustawelego, zebrało się 100 tysięcy zwolenników rządzącej partii Gruzińskie Marzenie. Zostali przywiezieni autobusami z różnych miast. To była manifestacja poparcia tzw. ustawy o "agentach zagranicznych", obowiązującej od wielu lat w Rosji.

Apel USA i UE

1 maja, mimo trwających od niemal miesiąca masowych protestów, gruziński parlament, kontrolowany przez partię Gruzińskie Marzenie, przegłosował ustawę o przejrzystości wpływów zagranicznych w drugim czytaniu. Ustawa przewiduje dodatkowe prerogatywy do kontroli organizacji pozarządowych i mediów. Według oponentów władz może ona, podobnie jak w Rosji, zostać wykorzystana do niszczenia opozycji i niezależnych mediów.

Zgodnie z ustawą osoby prawne i media otrzymujące ponad 20 procent finansowania z zagranicy podlegałyby rejestracji i sprawozdawczości oraz trafiłyby do specjalnego rejestru agentów obcego wpływu. Ministerstwo sprawiedliwości będzie mogło pod dowolnym pretekstem przeprowadzać kontrole takich organizacji.

Przedstawiciele USA i UE wyrażają zaniepokojenie z powodu wznowienia prac nad ustawą i apelują do władz Gruzji o wycofanie się z niej. Zwracają m.in. uwagę, że stoi ona w sprzeczności z europejskimi aspiracjami Gruzji i procesem eurointegracji. Gruzja w grudniu 2023 roku otrzymała status kandydata do UE. Wejście do Unii popiera, według sondaży, około 80 proc. Gruzinów.